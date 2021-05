Prefeitura inicia obras de muro de contenção no bairro Tiradentes

Previsão é que trabalho seja concluído em 30 dias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando obras emergenciais no entorno do Córrego Cafuá, no bairro Jardim Tiradentes. A equipe iniciou a construção de um muro de contenção de 20 metros na Rua 830. O trabalho está sendo realizado para garantir a segurança de pedestres e motoristas e a previsão é que fique pronto em 30 dias.

Para a realização do serviço, serão utilizados quatro caminhões de pedra, 10 caminhões de escórias e 50 sacos de cimento. De acordo com a subsecretária municipal de Infraestrutura e responsável pela obra, Poliana Gama, antes da construção, foi necessário fazer toda a limpeza do local.

“Foram utilizados 42 caminhões para a limpeza da área. Iniciamos na sexta-feira, dia 28, e a previsão é que esteja pronto em um mês”, disse Poliana ao lembrar que uma erosão causou a queda da borda do córrego.