Cláudio Castro sinaliza para sediar jogos da Copa América

Nota do Governo do Estado sobre Copa América

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro sinalizou que o Estado do Rio poderá ser uma das sedes para os jogos da Copa América, promovido pela Conmenbol. Ele alega que estão o ocorrendo jogos de várias competições, sem público, e que não vai se opor em ser uma das sedes.

Abaixo a nota do Governo do Estado o RJ

O Governo do Estado esclarece que os jogos de futebol, sem público, estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro – inclusive competições sul-americanas, como a Copa Libertadores da América. A entrada e saída de estrangeiros e o funcionamento da rede hoteleira também estão autorizadas pelas autoridades sanitárias, desde que cumpridos todos os protocolos.

Sendo assim, se forem seguidos os mesmos protocolos sanitários das competições que já vêm acontecendo no estado, o Governo não vê problemas em ser uma das sedes da Copa América.