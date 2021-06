Comércio de Barra Mansa poderá funcionar no feriado

Segundo a CDL Barra Mansa, as lojas estão autorizadas a abrir no Corpus Christi, no período de 9 às 14 horas

Os consumidores de Barra Mansa e cidades vizinhas poderão aproveitar o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, dia 3 de junho, para fazer suas compras no comércio da cidade. Isso porque, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa, as lojas estarão autorizadas a abrir no período de 9 às 14 horas. Cabe acrescentar que a Prefeitura Municipal de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 4 de junho.

Para o presidente da CDL BM, Leonardo dos Santos, a possibilidade de abertura das lojas no feriado é importante para o aquecimento da economia local, especialmente nesse momento de retomada. “Foram vários dias de lojas fechadas por conta da pandemia e isso, sem dúvida, trouxe impactos negativos para o setor. É muito importante que os lojistas agora aproveitem para compensar as vendas perdidas, seguindo sempre, é claro, as orientações de prevenção e combate à Covid-19”, ressalta Leonardo.

O empresário ainda lembra que as pessoas podem aproveitar a folga para antecipar as compras pelo Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12 de junho, e, assim, evitar aglomerações nas lojas nas vésperas desta importante data para o varejo. “Hoje o lojista está muito sacrificado por conta do período difícil que estamos vivendo e qualquer data que a gente possa trabalhar é uma chance de venda. Por isso, a CDL está sugerindo que as lojas também funcionem no sábado e aproveitem a manhã do dia 3, quando há um fluxo grande de pessoas nas ruas, podendo transformar isso em vendas”, concluiu.

Vacinômetro

A CDL Barra Mansa continua orientando a classe lojista quanto aos cuidados necessários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Conforme divulgou a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Comunicação, até a noite desta segunda-feira, dia 31 de maio, a cidade já havia vacinado 70.774 pessoas. Nesta terça-feira, dia 1° de junho, está acontecendo a vacinação da 2ª dose da Astrazeneca e a 1ª dose de Coronavac para puérperas, gestantes e pessoas com comorbidades nascidas entre outubro e dezembro.