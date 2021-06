Desabrigados mantém acampamento na Praça 17 de Julho, em Volta Redonda

O padre Rafael Duque, representando a comunidade Nossa Senhora da Conceição e a comunidade Nossa Senhora das Graças esteve na segunda-feira, por volta das 12 horas, conversando com o representante do “Acampamento da Paz”, sobre as famílias que foram retiradas de uma área invadida na Avenida Presidente Kennedy, divisa de Barra Mansa (Getúlio Vargas) e Volta Redonda (Jardim Belmonte).

No local foi verificado que o Sindicato Estadual Profissionais de Educação Núcleo de Volta Redonda, está dando apoio e oferecendo o banheiro para banho e suas necessidades durante 24 horas.

As líderes do movimento, Vera e Tia Cirlene, informaram que estão adaptando uma cozinha na sede do sindicato. Elas estão preferindo alimentos para as refeições que serão feitas no local. Anteriormente as doações eram refeições prontas.

A prefeitura de Volta Redonda se comprometeu a disponibilizar 120 refeições, nesta terça-feira e quarta-feira, sendo assim, não será necessário levar alimentos nestes dias. O presidente do MEP (Movimento Ética na Polícia) José Maria da Silva, o “Zezinho”, conversou com as representantes do movimento para se inteirar dos problemas enfrentados pelos desabrigados.

DESOCUPAÇÃO

Cerca de 200 moradores que foram obrigados na manhã desta quinta-feira, a deixarem a área de posse localizada na Avenida Presidente Kennedy, área que pertence a Cimento Tupi, entre Barra Mansa (Getúlio Vargas) e Jardim Belmonte (Volta Redonda), foram para Praça Sávio Gama, em frente à entrada do Palácio 17 de Julho (prefeitura de Volta Redonda), para tentar ser recebido pelo prefeito Antônio Francisco Neto.

A retirada dos ocupantes do terreno foi feita por policiais dos batalhões do 28º BPM (Volta Redonda), 10º BPM (Barra do Piraí) e 37 BPM de Resende. Eles chegaram ao bairro Aterrado, depois de uma caminhada pelos bairros Ponte Alta, Conforto e Vila Santa Cecília.