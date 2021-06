Discussão política acaba com esfaqueado em Angra dos Reis

Vítima foi ferida no pescoço

Um homem de 37 anos foi preso em Angra dos Reis, na segunda-feira (31), após esfaquear outro, de 50 anos, por causa de uma discussão sobre política. O crime ocorreu no último sábado (29) na Rua Doce Angra, no bairro Jacuecanga.

A vítima, de acordo com a polícia, foi atingida no pescoço. Socorrido inicialmente em um posto de saúde, o ferido foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba e teve alta ainda no sábado.

Ainda segundo a polícia, no dia seguinte o suspeito foi à casa da vítima, quando a teria novamente ameaçado com uma faca. O suspeito foi preso em casa, também na Jacuecanga e vai responder por tentativa de homicídio. Foco Regional