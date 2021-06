Moradias serão entregues nos próximos dias; serão feitas duas mudanças por dia

Na manhã desta terça-feira (01º), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de representantes da empresa Concremat, entregou o Termo Provisório de Ocupação de Imóvel Público aos proprietários das 17 casas instaladas no Campo do Ferroviário, no bairro Estamparia.

O documento, assinado pelo prefeito e pelo superintendente Regional do DNIT no estado do Rio de Janeiro, Robson Carlindo, garante os direitos aos inquilinos em suas novas casas. As moradias foram concedidas às famílias que tiveram suas residências desapropriadas para que as obras do Pátio de Manobras continuassem.

Durante a entrega, Drable lembrou o empenho na construção das moradias e anunciou uma área de lazer próxima ao local. “Eu acompanhei a obra durante a execução toda e tive a preocupação de vistoriar cada detalhe, como se fosse a minha própria casa. Vamos colocar um parquinho com gramado para as crianças. É uma conquista não só para os moradores das casas, mas para a comunidade que nunca teve uma área de lazer”.

Os moradores poderão mudar para as casas nos próximos dias, assim que a instalação de água e luz for concluída. Poderão realizar a mudança duas famílias por dia. Também estão em construção no local mais três casas e dois comércios, com previsão para serem concluídas até dezembro.

O chefe do Executivo destacou o empenho da prefeitura para que a entrega acontecesse. “Toda a extensão do Pátio de Manobras, inclusive as áreas que estão ocupadas com casas construídas, é uma área federal. O que nos permitiu fazer essa regularização, a entrega do documento no nome de vocês, assim como entregar uma casa digna, foi justamente o interesse público de se fazer a readequação ferroviária. Não importa se têm acertos ou erros, a gente tem uma realidade de famílias que estão constituídas nessas áreas há 80 anos. Tem gente saindo de suas casas, onde constituiu família, teve seus filhos, onde cresceu, para que a cidade possa se desenvolver”.

O prefeito também informou que já estão licitadas a construção da ponte atrás do Fórum, a cabeceira do viaduto e uma nova via que ligará o bairro Estamparia até Saudade. Rodrigo também anunciou a regularização, a longo prazo, de aproximadamente cinco mil imóveis localizados na área de domínio do Rio Cotiara até a Fazenda da Posse.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, comemorou mais esse avanço nas obras. “É um momento muito importante estar participando junto com o prefeito da entrega da documentação da casa aos moradores. Mais uma etapa concluída, confirmando que o Pátio de Manobras realmente está avançando. Dia após dia estamos trabalhando para concluir essa obra o mais rápido possível”.

A primeira moradora a assinar e receber o termo de ocupação foi a Eyka Cristina Galvão. “Receber esse documento é uma sensação muito boa, mesmo. Vou sair de onde eu morava há mais de 30 anos, mas eu vou ter uma coisa boa. Eu gostei muito da casa. Ela é ótima. Não imaginava na minha cabeça que ia ser tão boa. Vou morar com a minha filha e minha neta, que já escolheu até o quartinho dela. Ela entrou pela primeira vez e não queria sair mais”.

O morador Paulo dos Santos Braga herdou sua antiga casa do pai. Após 40 anos, realizou o sonho de regularizar a situação do seu imóvel. “Esse projeto é da época do meu pai. A gente já ouvia falar há muito tempo, mas nunca explicaram para gente o que era, quando ia começar, por onde começar. Passou esse tempo todo. Na época eu tinha uns 10 anos de idade e hoje está sendo entregue a documentação. Para mim é um sonho se realizando. E está se realizando através do Rodrigo Drable. Nunca imaginei viver esse momento. Graças a Deus, está concretizado. Eu não imaginava que eu ia conseguir. Assim que liberar para entrar na casa, eu estou indo me mudar”.