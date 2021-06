Polícia Civil apreende duas toneladas de maconha em Itatiaia

Agentes da 32ª DP (Taquara), da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) e da Barreira Fiscal apreenderam nesta segunda-feira, dia 31, duas toneladas de maconha no município de Itatiaia, Região Sul Fluminense. Segundo as investigações, o veículo – um caminhão frigorífico – vinha do estado do Paraná. A droga seria entregue e vendida na comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital.

Os agentes da Delegacia da Taquara, após receberem informações do setor de inteligência, se dirigiram ao município de Itatiaia. Lá, com o apoio dos demais policiais, fizeram um cerco para localizar e apreender o caminhão que estava com o carregamento de maconha. O motorista conseguiu fugir.

Após embalada e revendida, a droga poderia render cerca de R$ 5 milhões aos cofres da maior facção criminosa do estado.