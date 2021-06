Polícia Civil prende acusado de ter matado pastor em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia, sob o comando do delegado Edézio Ramos, prenderam nesta terça-feira, o suspeito de ter matado, por engano, o pastor Leandro Ferreira Emiliano, de 62 anos, no dia 24 de abril deste ano, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda.

Policiais realizavam uma ação na Rua 535, no bairro Aterrado, quando tiveram a atenção voltada para um veículo com duas pessoas em seu interior. Durante abordagem, os agentes chegaram até o foragido da Justiça, de 42 anos, autor do homicídio. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão temporária de 30 dias.

Segundo os agentes, ao efetuar os tiros, errou a execução e acertou outra vítima, no caso o pastor. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia. O autor do homicídio permaneceu preso.