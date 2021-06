Polícia Militar apreende drogas no bairro Bom Pastor

Policiais militares receberam informações nesta terça-feira, por volta da 9 horas, sobre suspeitos que estariam embalando drogas em um beco da Rua Geraldo Basílio de Castro Beco Bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

A informação era que o gerente do tráfico estava na localidade. Os agentes foram até o local e os suspeitos fugiram. No local foram apreendidos três tabletes grandes de maconha, cinco trouxinhas de maconha, uma pedra (grande e outra média) de crack, uma munição calibre 38 CBC, duas pedras pequenas de crack; três rádios transmissões, duas bases para recarregar os rádios.

Foram apreendidas também 20 folhas com etiqueta com os dizeres a braba de 50, 25 folhas com etiquetas com os dizeres braba de 20, um rolo de filme, 40 etiquetas com os dizeres El Chapo, três balanças digitais, seis pacotes de saquinho para embalar drogas, uma faca e duas tesouras.