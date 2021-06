Prefeitura vai vacinar profissionais da área de educação

A prefeitura de Volta Redonda vai iniciar nesta quarta-feira (2), a vacinação de profissionais da área de educação. A vacinação ocorrerá em sistema Drive-thru e também a pé, na Ilha São João, das 8h às 16h.

Podem se vacinar profissionais da área que residam na cidade e que não tenham tomado a vacina H1N1 (Influenza) nos últimos 15 dias. No ato da vacinação o profissional do setor deve apresentar documento com foto, identidade e o último contracheque. Quem não puder se vacinar nesta quarta, poderá se vacinar em outra data nas unidades de saúde dos bairros.

Ainda nesta terça-feira (1°) a prefeitura divulgará se os Rodoviários também serão incluídos nessa fase de vacinação.