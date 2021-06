Em um ano de pandemia, alimentos considerados básicos para alimentação registram aumento de até 90% nos preços e número de brasileiros que passam fome chega a 19 milhões

O aumento do valor dos produtos básicos para alimentação como é o caso do arroz, feijão, óleo, batata e leite tem dificultado a vida dos brasileiros na hora de fazer as compras no supermercado. Sem conseguir o mínimo para se alimentar, o número de pessoas que passam fome é o dobro do número registrado em 2009. Prevendo que essa seria uma das consequências que a pandemia poderia provocar na economia, o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolou, ainda no ano passado, o Projeto de Lei 2879/2020 para congelar os preços dos produtos que compõe a cesta básica, entretanto, a proposta não caminhou no Congresso como esperava.

– Quando começou a pandemia, percebemos que passaríamos por uma crise financeira e que isso impactaria diretamente na alimentação dos brasileiros. Nosso objetivo era encontrar uma maneira de garantir que a alimentação básica não fosse prejudicada e, assim, garantir que as famílias continuassem a fazer suas compras nos mercados. Infelizmente, o Projeto de Lei não avançou no Congresso e ainda não foi votado – explicou o parlamentar.

De acordo com dados da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssam), 55% dos lares brasileiros conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020 e 9%, cerca de 19 milhões de pessoas, passaram fome.

– Os números de brasileiros passando fome são vergonhosos. Um país com agronegócio tão produtivo e exportador tem que mudar esse quadro. Esse projeto de lei é essencial para que a comida chegue nas mesas das famílias por um preço justo. Entendemos que o orçamento familiar ficou muito apertado e os itens essenciais precisam ter os seus valores mantidos. Não podemos aceitar supervalorização nos preços dos alimentos – destacou o deputado.

Dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam aumentos que chegam a quase 90% em determinados produtos, em relação ao último ano. É o caso do óleo de soja, 87,89% mais caro e do arroz, 69,80% a mais.

– As pessoas precisam dos alimentos para sobreviver. Não podemos aceitar que os preços continuem subindo assim e impossibilitem as pessoas de terem o básico para a alimentação. Vou trabalhar para movimentar esse Projeto de Lei e ao menos que seja votado. Os demais deputados precisam acordar para esse problema. É preciso garantir o direito de comprar comida – explicou o parlamentar. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa