Rádio de Resende tem equipamentos furtados e sai do ar

Um fato ao que tudo indica inédito na história da radiodifusão regional foi registrado hoje em Resende: a Rádio Nova Real FM (93,9 MHz), de Resende, está fora do ar porque teve os equipamentos de transmissão furtados de madrugada. O parque transmissor da rádio fica na região de Visconde de Mauá, distrito de Resende.

Segundo o site TV Penedo, que publicou a notícia, foram levados aparelhos específicos de transmissão e um regulador de tensão que pesa cerca de 200 quilos. Ao portal, o proprietário da rádio, Fernando Arcanjo, estimou o prejuízo em torno de R$ 10 mi. “É, no mínimo, estranho esse tipo de roubo. O que foi levado é muito técnico, pesado, específico, de pouco valor para o mercado de sucata”, afirmou.

Ele acredita que ao menos quatro ou cinco pessoas tenham participado da ação, usando um veículo de grande porte para transportar as peças. O local não tem câmeras de monitoramento. Arcanjo já encomendou um novo equipamento, que deverá ser entregue ainda hoje. “A prioridade agora é recolocar a rádio no ar”, destacou o proprietário. (Foto: TV Penedo)Materia: Foco Regional