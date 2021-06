Suspeito é preso após furto em padaria, em Barra Mansa

Um jovem de 20 anos foi preso na madrugada desta terça-feira suspeito de arrombar uma padaria na Rua Luiz Ponce, no Centro de Barra Mansa. Com ele foram apreendidos produtos levados do estabelecimento.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento quando encontraram o proprietário da Padaria Gosto de Pão sentado diante do estabelecimento, que estava com uma das portas arrombada. Eles saíram em rastreamento e localizaram o suspeito no bairro Bom Pastor.

Com o rapaz foram encontrados sete maços de cigarros, quatro isqueiros e cerca de R$ 50 em moedas, além de cupons de venda emitidos pela padaria.

O rapaz foi apresentado na delegacia de Barra Mansa, ficando preso em flagrante por furto. Segundo a PM, ele tem outras passagens pela polícia.