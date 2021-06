A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) fechou uma parceria com o Centro Universitário UniFOA para oferecer desconto de 30% em cursos de formação executiva, que estão previstos para este ano. A capacitação é nas áreas de Planejamento e Gestão em Mídias Sociais, Startup, Vendas e Liderança. Com o desconto, o valor do curso passa de R$ 920,00 para R$ 644,00, bem abaixo do que vem sendo praticado por outras instituições de ensino, e ainda poderá ser parcelado em até oito vezes. Para saber como ter acesso ao voucher de desconto para realizar a matrícula é só entrar em contato pelo whatsapp da CDL-VR 98125-9369. Já as inscrições para os cursos podem ser feitas pelo site www.unifora.edu.br/formação-executiva.

A parceria com o UniFOA retoma o projeto de capacitação que a CDL-VR sempre desenvolveu, visando preparar não só novas lideranças e gestores, como preparar ainda mais quem trabalha no setor de comércio e serviço, com foco no desenvolvimento econômico, principalmente, nesse novo cenário em que a inovação tecnológica e as mídias digitais chegaram para ficar. “Mais uma vez consolidamos uma parceria de sucesso com o UniFoa, pensando na qualificação urgente dos nossos associados para esse novo mercado que tem a internet como principal plataforma de vendas. A pandemia da Covid-19 antecipou esse novo jeito de se comunicar com o consumidor. Os estudos mostram que quem não estiver preparado para vender em todos esses meios de digitais tende a ficar para trás, por isso, vimos nesses cursos uma grande oportunidade de preparar nossos associados com essas ferramentas tão essenciais ao comércio”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Ele ressaltou que para se tornar líder de mercado, principalmente, no varejo, é preciso ter conhecimento em todas as áreas, dominar as ferramentas disponíveis e não abrir mão de estar sempre se atualizando. “É muito importante estar preparado para essa nova realidade que a economia e as novas tecnologias nos impõem hoje, tanto para quem está no atendimento ao público quanto para quem gerencia uma empresa”, comentou o presidente da CDL-VR.

De acordo com o UniFOA, são quatro cursos: Planejamento e Gestão de Mídias Sociais; Gestão e Liderança em Ambientes Competitivos; Estratégia de Vendas e Atendimento ao Cliente; e Startup e Inovação Empreendedora. As aulas começam ainda no mês de junho. Umas das novidades dos cursos executivos é a flexibilização das atividades. O estudante pode escolher quais competências se adequam melhor a sua trajetória profissional. Os cursos oferecem certificação de Curso Livre de Formação Executiva para alunos não-graduados. Para aqueles que já concluíram a graduação, a certificação é de Módulo de Pós-graduação Lato Sensu, que pode ser aproveitado na composição de um curso de Pós-graduação personalizado.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Bruno Gambarato, os cursos são uma oportunidade para potencializar a empregabilidade dos estudantes e profissionais. “O UniFOA elaborou uma formação inovadora para, mais uma vez, colocar o nosso estudante à frente no mercado de trabalho”, destacou o pró-reitor.