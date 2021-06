Nas últimas semanas Volta Redonda tem registrado aumento nos casos de roubos e furtos. Preocupado com a segurança da população, o vereador Betinho Albertassi (PSD) solicitou, através de requerimento, ao secretário de Estado de Governo, André Lazaroni, a implantação da ‘Operação Segurança Presente’. A ação é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O requerimento foi aprovado nesta terça-feira, dia 02.

O ‘Segurança Presente’ já está em atividade em diversas cidades do Estado, porém sem nenhuma base no Sul Fluminense. “É uma medida importante para a redução da criminalidade a fim de garantir um ambiente mais seguro e acolhedor aos moradores e comerciantes”, declarou. O efetivo é formado por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais.

CÂMERAS DE MONITORAMENTO – Betinho Albertassi também solicitou informações da Guarda Municipal a respeito do funcionamento das Câmeras do Monitoramento do Cisp ( Centro de Inteligência e Segurança), antigo Ciosp. Segundo informações divulgadas pelo PortalVR, há cerca de 100 câmeras no município. “O bom funcionamento destas câmeras de monitoramento é importante para o planejamento de ações de segurança pública no município”, declara. Não há informações de quantas estão em funcionamento e a manutenção das mesmas.