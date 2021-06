Um grave acidente ocorreu na noite de terça-feira, por volta da 23 horas, na altura do km 299, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende.

Um automóvel Chevrolet/Classic bateu violentamente na traseira de um caminhão Mercedes Benz. O motorista do Classic, de 30 anos, e a passageira, de 26 anos, ficaram presos às ferragens. Os dois foram socorridos com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros e pelo Resgate da NovaDutra e levadas para o Hospital de Emergência de Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que o caminhão seguia pela faixa da direita quando o veículo bateu na traseira e ficou agarrado. O condutor do caminhão disse que avistou dois faróis vindos atrás do seu caminhão e desapareceram rapidamente. Logo depois ouviu algo sendo arrastado.

Ele parou no acostamento para verificar o que aconteceu e deparou com o automóvel quase todo debaixo do seu caminhão. Segundo a PRF não foram encontradas marcas de frenagem no local da colisão, indicando que o condutor do Classic não esboçou reação para tentar evitar a colisão.