O Chevette placa KUI-1873 (marrom) ano 1986, com placa de Volta Redonda, foi furtado nesta quarta-feira, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. O proprietário pede a quem encontrar entrar em contato com os telefones: 24 98858-5280 – 24 98811-1810.

O registro de furto/roubo está sendo feito neste momento na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.