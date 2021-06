Kombi tomba ao ser atingida por um Corolla, no bairro Dom Bosco

Um acidente envolveu uma Kombi e um automóvel Corolla, na manhã desta quarta-feira, no km 281, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Uma motocicleta cujo condutor não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão também se envolveu no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi socorrido com ferimentos leves no Hospital São João Batista. Já os motoristas dos dois carros não se machucaram.

O trânsito ficou lento, mas não houve congestionamento porque o tráfego foi desviado para os pátios dos postos de combustíveis situados nas duas margens da rodovia. Os veículos envolvidos foram removidos por volta de 9h15min, cerca de meia hora após o acidente. Fotos: PRF