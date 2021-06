Um suspeito, de 22 anos, foi preso por policiais militares após ter cometido um roubo a um posto de combustível no distrito de Penedo, em Itatiaia. Câmeras de segurança mostram o suspeito chegando numa motocicleta e armado com revólver anunciou o assalto. O suspeito pegou o dinheiro do caixa e fugiu em seguida. Os frentistas acionaram os policiais militares que agiram rápidos.

Ele foi encontrado com a moto usada no assalto nas proximidades de uma quadra do bairro Vila Esperança. Durante abordagem o suspeito negou ter praticado o roubo, mas depois teria assumido o assalto. Na casa dele, os policiais apreenderam a roupa, dinheiro e arma utilizados no roubo.