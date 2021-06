Nesta terça-feira, 1º, o secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, esteve na Secretaria de Agricultura Pecuária do Estado (SEAPEC), em Niterói, para se reunir com o secretário da Pasta, Marcelo Queiroz. Também participaram do encontro o presidente da Emater Rio, Marcelo Rocha, e representantes da Cooperativa Agropecuária Garça Branca, que discutiram pautas de interesse do município.

O objetivo da reunião foi apresentar a variedade de produtos produzidos pela Cooperativa, além da reinstituição do aproveitamento de crédito ICMS, agrofundo, crédito fundiário no estado do Rio, saneamento da zona rural, tributação do boi vivo, demanda do frigorífico, PET RJ, Implantação do Mercado de Produtor Rural (Atacarejo), entre outras.

De acordo com Beleza, secretário de Desenvolvimento Rural, a reunião foi muito produtiva. “Dentre as boas notícias que o Estado nos deu é que o processo de licitação para as clínicas veterinárias castrarem até 8.300 animais na região já está em andamento e que Barra Mansa terá sua parcela de participação. Marcelo Queiroz foi muito atencioso e garantiu outras ações em conjunto para o fomento rural de nossa cidade”, concluiu. Foto: Divulgação