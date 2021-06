Bandido assalta duas mulheres na Beira-Rio

Um bandido, armado com revólver, assaltou duas mulheres que caminhavam na tarde de quarta-feira, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) na altura do bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

As mulheres estavam a caminho do trabalho quando foram surpreendidas pelo marginal. Vestindo calça jeans e jaqueta, o bandido encostou a arma na barriga de uma das mulheres e anunciou o assalto. As duas foram obrigadas a entregar seus telefones celulares e o assaltante fugiu à pé. As vítimas tiveram conhecimento que o bandido já tinha praticado assalto na localidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.