Conselheiros se reuniram com o Secretário e sua equipe

O Conretur Agulhas Negras (Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras), através de seus Conselheiros, realizou na terça-feira, dia 01, uma reunião com o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca e o Presidente da TurisRio (Companhia de Turismo do Estado do RJ), Sergio Ricardo Martins de Almeida no Cegil Hotel Boulevard, em Resende.

Na pauta desta reunião, foi enfatizada a solicitação do Conretur para a inclusão no Conselho Estadual de Turismo das 12 IGRs – Instâncias de Governança Regionais existentes no Estado. O Conretur é uma dessas 12 IGRs. Assim, o interior do Estado estará representado nas discussões e deliberações do Conselho Estadual de Turismo.

Para Marcelo Carrasco Jimenez, Presidente do CONRETUR, esta foi uma ótima oportunidade para apresentar pessoalmente ao Secretário as demandas da Região “Contamos com o apoio do Secretário na solução de várias questões para intensificar a retomada segura da atividade turística, após os impactos negativos da pandemia da Covid-19. Esta solicitação vai garantir às governanças regionais a participação do interior do estado nas decisões do Conselho Estadual de Turismo.”

Outra demanda importante apresentada, foi saber o andamento do projeto de Sinalização Turística do Estado, com a implantação de placas indicativas da Região das Agulhas Negras.

Eduardo Lemos, Presidente da Associação de Hotéis de Resende e Vice-Presidente do Conretur Agulhas Negras, anfitrião do encontro, ressaltou que os municípios e destinos turísticos estão seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, pelo bem-estar de funcionários, moradores e turistas, respeitando a legislação em vigor. “O setor empresarial turístico precisa se reerguer, para garantir a sobrevivência das empresas e garantir os empregos. A região das Agulhas Negras vai ganhar mais visibilidade com a implantação das placas de sinalização turística.”

Uma demanda importante também discutida foi a promoção e divulgação da Região das Agulhas Negras, através da Assessoria de Imprensa da Setur, com uma campanha de marketing valorizando o nosso diferencial: – o Primeiro Parque Nacional do Brasil aqui, o Itatiaia, o ponto culminante do Estado e 5º do Brasil – o Pico das Agulhas Negras – onde ocorrem as mais baixas temperaturas do Brasil; – a Primeira Colônia Finlandesa no Brasil, em Penedo; – o destino turístico da Região de Visconde de Mauá com a divisa dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com as localidades de Mauá, Maringá e Maromba; – a Cachoeira da Fumaça, considerada a maior cachoeira do Estado do Rio de Janeiro, com 2 km de extensão e 200 metros de queda; – a Aman – Academia Militar das Agulhas Negras – maior Academia Militar da América Latina, única escola formadora de Oficiais de carreira das Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência do Exército; – a primeira Colônia Italiana no Brasil, em Porto Real.

O Secretário Gustavo Tutuca fez um balanço das ações da Secretaria, ressaltou que é fundamental a valorização do turismo no interior “o Estado do Rio de Janeiro é maravilhoso e não possui apenas uma cidade maravilhosa, mas 92 cidades maravilhosas onde cada uma possui características próprias e produtos turísticos ímpares Estamos preparando a retomada completa das atividades turísticas para que o interior do Rio esteja pronto para receber visitantes de todo o Brasil”.

Ainda constando na lista de demandas, foram feitos os pedidos de: Capacitação para os Conselheiros na elaboração de projetos e captação de recursos; Investimentos nas Rodovias Estaduais que cortam os destinos turísticos da RAN, RJ-163, RJ-151, RJ-161, RJ-159; Parceria para investimentos do Estado do RJ em projetos de saneamento básico nos destinos turísticos; Apoio para o fortalecimento do Conretur junto às prefeituras; Apoio financeiro para a realização de Eventos Turísticos Regionais, dentro dos novos protocolos de segurança sanitária Parceria da Setur para viabilizar o funcionamento da Estação Ferroviária de Engº Passos como Centro Regional de Informações Turísticas e Artesanato.

Sergio Ricardo de Almeida, Presidente da TurisRio, ressaltou “não temos dúvidas que com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o turismo será a mola propulsora da economia em nosso estado, principalmente no interior, devido às suas características e o tipo de produto que as pessoas estão buscando”.

Os Conselheiros consideraram a reunião muito produtiva com a presença das maiores autoridades do Estado na área de Turismo, declarando total apoio às ações e projetos das políticas públicas da Secretaria de Estado de Turismo.