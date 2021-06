Danniel Librelon é escolhido relator da CPI de crianças desaparecidas

O deputado estadual Danniel Librelon (REPUBLICANOS-RJ) foi eleito, nesta quarta-feira (2), como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).

“Fico honrado com a escolha. Vamos trabalhar com justiça, técnica e imparcialidade, pois queremos respostas efetivas”, afirmou Librelon, que reforçou também que a investigação será profunda e focada no objeto que justificou a CPI.

Segundo dados do Governo do Estado, aproximadamente 400 pessoas desaparecem por mês no Estado do Rio. Por dia, são em média 15 casos, a maioria na capital e na Baixada Fluminense.

Para o relator, a CPI deve focar, principalmente, na falta de dados oficiais. “Infelizmente não contamos com um sistema que tenha informações claras do quantitativo dessas crianças que sumiram. O aguardo de 24, 48 ou até 72 horas para procurar uma delegacia é angustiante para a família e é um desafio a ser encarado por parte da segurança pública. Vamos trabalhar de maneira transparente e acessível a todos”, explicou.

Para identificar os reais fatos, a CPI deve escutar as famílias, órgãos de segurança pública, o Ministérios Público e o Governo. “Precisamos pensar, antes de tudo, na dor que essas famílias sentem quando perdem suas crianças. Nossa missão será fazer isso da forma mais humanizada possível, sem esquecer que estamos lidando com vidas”, disse Librelon.

A CPI será composta pelo deputado Alexandre Knoploch (PSL) como presidente, pelos deputados Renata Souza (PSOL), Lucinha (PSDB) e Martha Rocha como membros efetivos e ainda pelos deputados Alexandre Freitas (NOVO) e Tia Jú (REP) como membros suplentes. A CPI terá 90 dias para concluir os seus trabalhos, prorrogáveis por mais 60 dias – nos termos do artigo 30 do Regimento Interno da ALERJ.