Hemonúcleo de Barra Mansa funcionou no feriado de Corpus Christi

Cerca de 30 munícipes comparecem no local para doar sangue

Nesta quinta-feira (03), é feriado de Corpus Christi, e mesmo com o fechamento de vários estabelecimentos devido ao feriado, o hemonúcleo de Barra Mansa funcionou, com o intuito de manter o estoque de sangue da unidade regularizado e captar mais plaquetas. A unidade funcionou de 7h às 11h.

Segundo Claudia Maria de Oliveira, captadora de doadores de sangue do hemonúcleo, próximo ao horário de fechamento, haviam recebido cerca de 30 doadores. “Foi um trabalho bem produtivo para um feriado, graças a Deus. Aqui todos nós vestimos bem a camisa quando o assunto é doação de sangue, nós sabemos da importância que o doador tem na vida de quem precisa, então nós recebemos essas pessoas com muita satisfação”, afirmou.

Claudia explicou a decisão de abrir o hemonúcleo no feriado. “Mesmo com o estoque regular, a decisão da nossa coordenadora foi com o intuito de captação de plaquetas, visto que, as plaquetas são um hemocomponente que tem a durabilidade de apenas 5 dias. Tem sido importante por conta dos casos de dengue, então não podemos ficar sem plaquetas. Fora que está sendo um reforço a mais ao nosso estoque”, concluiu.

Atualmente, o tipo sanguíneo que o município mais necessita de doações é O+. Para doar, é necessário ter entre 16 e 59 anos. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis e, para os idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias.

As regras básicas para quem for doar sangue são: estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação e, caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar 1 ano após a realização da mesma. O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, ao lado do hospital Santa Casa.