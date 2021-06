Homem é assassinado no bairro Roma

Ramon de Oliveira Soares, de idade não informada, foi assassinado no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 14h30min, na Rua C, ao lado do campo do Roma II, em Volta Redonda. Segundo informações dos policiais militares, o homem estava soltando pipa e decidiu ir para casa almoçar. Quando entrou no portão de sua casa foi surpreendido por um homem encapuzado que deferiu três tiros, um na cabeça e dois nas costas da vítima.

A Polícia foi acionada e preservou o corpo até a chegada do perito da Polícia, Civil. Após o trabalho da perícia o corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda