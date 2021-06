Jovem é morta a facadas dentro de shopping em Niterói

A jovem Vytoria Melissa Mota, de 22 anos, morreu após ser esfaqueada no início da tarde desta quarta-feira na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói.

A jovem foi socorrida ainda com vida por socorristas do próprio shopping ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas não resistiu aos ferimentos. Policiais civis que estavam almoçando no local efetuaram a prisão do criminoso.

O crime causou espanto em frequentadores do shopping. Um homem, suspeito do crime, foi preso em flagrante. O criminoso, de 21 anos, fazia o curso técnico de enfermagem. A vítima também frequentava o mesmo curso. Os dois foram vistos discutindo no shopping.

Em nota, o Plaza Niterói informou que ‘repudia qualquer ato de violência e informa que está acompanhando de perto o caso e prestando toda a atenção à vitima. Ela recebeu os primeiros atendimentos pela brigada do shopping e conduzida ao hospital. O suspeito foi identificado e entregue à polícia pelos seguranças. O empreendimento segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário’, informou em nota a direção do shopping.

Segundo policiais da 76ª Delegacia de Polícia (Niterói) que investiga o caso quer saber se a morte teria sido por “amor não correspondido”. Ambos eram colegas em um curso de enfermagem próximo do Plaza Shopping, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde Vitórya foi morta.