Maconha é apreendida por policiais militares do 37º BPM

Agentes da Polícia Militar do 37º BPM realizavam um patrulhamento por volta das 14h30min desta quinta-feira, no bairro Paraíso quando foram informados que um adolescente estaria comandando o tráfico de drogas, na Rua 65, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

Os policiais militares foram até o local onde foram recebidos pela mãe do adolescente, 39 anos, que permitiu a entrada dos agentes. O menor indicou um armário onde estavam guardados 340 invólucros de maconha.

O menor foi conduzido ao lado de sua mãe para a Delegacia de Polícia, de Resende. O menor vai responder por fato análogo ao tráfico de drogas, de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A mãe do menor foi ouvida e liberada em seguida.