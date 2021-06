Morreu na madrugada desta quinta-feira (3), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o motociclista que teve a perna esquerda amputada na altura do joelho após um acidente na Via Sérgio Braga, no bairro Ponte Alta. Leandro Fonseca de Araújo, de 44 anos, estava internado desde o dia 24 de maio e não resistiu aos ferimentos.

Leandro foi levado para a unidade médica durante a madrugada daquele dia pelo Corpo de Bombeiros. Além de ter que amputar a perna esquerda, ele sofreu sérias lesões na perna direita. Uma campanha pedindo sangue A+ para Leandro chegou a ser feita nas redes sociais.

Não havia informações sobre velório e sepultamento no momento desta publicação.