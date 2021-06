Prefeitura de Barra Mansa realiza reunião com o PREVFOGO do Ibama

Ação visa formalizar parceria para o combate a incêndios florestais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou nesta quarta-feira (02), uma reunião on-line com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO) do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), com o intuito de formalizar uma parceria para o combate a incêndios florestais no município, fortalecendo o programa municipal da brigada voluntária, com ações de educação ambiental em bairros com maior índice de queimadas e na capacitação dos brigadistas da cidade.

O PREVFOGO é um Centro Especializado dentro da estrutura do Ibama, responsável pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o território nacional, incluindo atividades relacionadas a campanhas educativas, treinamento e capacitação de produtores rurais e brigadistas, monitoramento e pesquisa. O trabalho deles é realizado em estreita cooperação com as Superintendências e Gerências Estaduais do Ibama.

A parceria está sendo realizada com a unidade do PREVFOGO da superintendência do Rio de Janeiro. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinicius Azevedo, falou sobre a importância dessa parceria. “O Ibama PREVFOGO tem um grande conhecimento e experiência em combate e controle de incêndios florestais. Esse apoio institucional tem um grande valor para o fortalecimento do nosso programa municipal de brigada voluntária”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira