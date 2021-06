Polos referência de atendimento a pacientes nos bairros 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande ficam abertos das 8h às 19h

As unidades de saúde referência no atendimento a casos suspeitos de Covid-19 em Volta Redonda funcionarão das 8h às 19h neste feriadão de Corpus Christi. As UBSFs dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande estarão abertas até o domingo, no mesmo horário.

Em todos esses polos são oferecidos, gratuitamente, exames no diagnóstico precoce da doença, são feitos testes de RT-PCR (swab) e antígeno. Este último, o resultado é mais rápido e pode ser acessado pela internet, graças à parceria entre a prefeitura e a Unimed Volta Redonda.

Os exames de RT-PCR são encaminhados ao Lacen (Laboratório Central Noel Nutels) no Rio de Janeiro e devolvidos as unidades de cinco a sete dias úteis.

Foto: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR