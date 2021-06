Desta vez, estão sendo vacinados profissionais nascidos de julho a dezembro

Nesta sexta-feira (04), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, está dando continuidade a imunização dos profissionais da educação que atuam no município e tenham entre 18 e 59 anos, desta vez, os nascidos de julho a dezembro; além da dose complementar da vacina para aqueles que foram agendados para esta data.

A ação segue acontecendo no Parque da Cidade, no sistema drive-thru e na Tenda da Vacina, para pedestres. Os agendados para AstraZeneca podem se vacinar de 08h às 16h, enquanto os profissionais da educação estão divididos em dois grupos: de 08h às 12h, são vacinados os nascidos de julho a setembro e de 12h às 16h, nascidos de outubro a dezembro.

Estão aptos a se vacinar todos os professores e funcionários de escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior, sendo necessária a apresentação de documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou declaração emitida pela instituição de ensino, RG e CPF.

Para aqueles que precisam tomar a dose complementar da AstraZeneca, é necessária a apresentação do cartão de vacina e do comprovante de residência nominal atualizado, além dos documentos obrigatórios.

Marlene Fialho, coordenadora de Imunização do município, falou com orgulho da ação. “É muito gratificante dar esse passo importante no combate a pandemia. As aulas precisam normalizar e com essa vacinação, estamos passando segurança aos profissionais das escolas, para que possam realizar seu trabalho com mais tranquilidade”, concluiu. Fotos: Chico de Assis