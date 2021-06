Iniciativa foi elogiada pela Secretaria de Meio Ambiente, que comemora o Dia do Meio Ambiente no dia 05

A preguiça, personagem mais famosa de Barra Mansa, vive no Parque Centenário, também conhecido como Jardim das Preguiças, no Centro. Recentemente, ganhou uma página oficial nas redes sociais, com fotos, brincadeiras, curiosidades e novidades sobre o município e sobre as próprias preguiças.

A conta no aplicativo Instagram é @preguicabm e foi criada pelos publicitários Guto Silva e Nayla Andrade há menos de um mês, e em pouco tempo atingiu um número alto de seguidores que acompanham e interagem com a mais nova “influencer” da cidade, que apesar da pouca velocidade, vira e mexe consegue dar suas escapulidas. No último dia 31, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através da Gerência de Unidade de Conservação, resgatou uma preguiça que atravessou a rua e escalou um hotel que fica perto do Parque.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, esta época do ano é normal a fuga dos bichos preguiça. “Esse período do ano, entre o outono e o inverno, é um período corriqueiro para esses casos. A preguiça é um animal silvestre nativo da Mata Atlântica e, nesse período do ano, fazem a expansão de território. Desse modo, elas procuram sair do habitat em que já estão inseridas em busca de áreas maiores, até mesmo para buscar alimentos”, revelou, acrescentando que o animal foi resgatado e devolvido para o Parque Centenário.

Azevedo também elogiou a iniciativa dos barramansenses que criaram o perfil do bicho preguiça. “A ideia foi excelente e se encaixou perfeitamente na época que antecede o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 05. Apoiamos esta iniciativa e também estamos realizando uma série de outras ações para fomentar a preservação do meio ambiente”, revelou.

O fotógrafo Paulo Dimas, que recentemente flagrou um filhote de bicho preguiça na grade do parque, em frente ao Clube Municipal, garantiu estar seguindo o perfil no Instagram. “Recentemente passei pelo jardim e vi um filhotinho bem na grade. Não perdi a oportunidade e fiz vários cliques, que foi compartilhado pela página e também pelo prefeito”, comemorou.

Segundo uma das idealizadoras do projeto, Nayla Andrade, a ideia começou de forma modesta, mas que os resultados estão sendo animadores. “Começamos com esta ideia de maneira despretensiosa e estamos muito felizes por ver que muitas pessoas estão apoiando o perfil, se identificando e principalmente se divertindo com o dia a dia da personagem mais famosa de Barra Mansa”, explicou.

Já Guto Silva, outro idealizador, revelou que tudo começou através de um meme. “Fizemos uma montagem que viralizou e decidimos continuar. A nossa intenção é trazer coisas novas, parcerias boas e sempre enaltecer o nome da cidade”.

A página também abrange diversos assuntos, como curiosidades sobre festas, ruas, lugares, entre outras características dos barra-mansenses. “Buscamos levar informações de uma forma leve e divertida, com histórias e situações, utilizando a preguiça como símbolo do município e promovendo a interação entre os moradores”, concluiu Guto. Fotos: Paulo Dimas