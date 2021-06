Estado lança cartilha da linha de crédito do SuperaRJ

Documento digital está disponível no site da AgeRio

O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, nesta sexta-feira (04/06), a cartilha digital da linha de crédito do Programa SuperaRJ. O guia já está disponível no site da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), em www.agerio.com.br. O documento agrupa as principais dúvidas sobre os recursos que serão destinados para os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais – até R$ 5 mil – e para as micro e pequenas empresas – até R$ 50 mil.

A cartilha traz os detalhes de quem pode ter acesso ao crédito do Programa Supera RJ com destaque para as regras por categoria e como os recursos podem ser usados. Além disso, traz informações sobre valores máximos, prazo de pagamento, garantias exigidas e a documentação necessária. Os interessados também podem conferir como a linha de crédito pode ser solicitada e todos os beneficiários que podem ter acesso aos recursos.

– O lançamento da cartilha é mais uma etapa facilitadora para quem precisa saber de forma clara o que é preciso fazer para ter acesso ao crédito do SuperaRJ. Precisamos oferecer todos os recursos para que não haja dúvidas e consigam contratar o financiamento o mais rápido possível – disse o governador Cláudio Castro.

– Todas as etapas que antecedem a assinatura do contrato serão online e os nossos correspondentes de crédito darão todo o suporte necessário para quem solicitar os recursos. A cartilha é um ótimo suporte para quem precisa encontrar tudo em um só lugar. Lembro ainda que o apoio será concedido em todo o estado e não está restrito para quem atua na capital – complementou o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Financiamento para micro e pequenos negócios

No SuperaRJ, o financiamento pode chegar a até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas e até R$ 5 mil para autônomos e profissionais informais. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses. Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). No total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões. Os créditos podem começar a ser solicitados no site www.agerio.com.br.

Quem pode solicitar financiamento:

– Micro e pequenas empresas

– Cooperativas e associações de pequenos produtores

– Microempreendedor individual

– Agricultores familiares

– Profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais

– Empreendimentos da economia popular solidária

– Costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social