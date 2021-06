Famílias deixam o acampamento da Praça Sávio Gama

Na tarde desta sexta-feira, cerca de 200 pessoas que estavam acampadas na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura de Volta Redonda, decidiram deixar o local. As famílias estavam acampadas há oito dias depois de serem obrigadas, pela Justiça, a deixar um terreno, de propriedade da Fábrica de Cimento Tupi, na divisa de Barra Mansa (Getúlio Vargas) com Volta Redonda (Jardim Belmonte) onde tinham invadido há cerca de seis meses.

Na sexta-feira passada, dia 28 de maio, a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), enviou uma equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos, etc.) para montar um cadastro e direcionar as famílias do movimento ‘Ocupação da Paz’ para projetos assistenciais existentes no município, estado e Governo Federal.

Ocorreram algumas pessoas, que se apresentaram como líderes do movimento, orientando os demais manifestantes a não participarem da iniciativa da Smac. Hoje decidiram deixar o local, mas não informaram o motivo e para onde estão indo.