Homem sofre tentativa de homicídio, em Barra do Piraí

Uma discussão entre cunhados ocorrida na tarde de quinta-feira deixou um dos envolvidos com ferimentos provocados por tiros, na Rua A, no bairro São Luís da Barra, divisa com Volta Redonda, em Barra do Piraí.

A tentativa de homicídio ocorreu no quintal da onde moram. Durante o desentendimento, um deles sacou uma arma e disparou nas costas da vítima. O suspeito fugiu em seguida. A vítima foi socorrida pelo seu irmão e levada para o Hospital da Unimed, em Volta Redonda.

A unidade hospitalar acionou a Polícia Militar do 28º BPM que foi até o local onde a vítima informou que durante a discussão foi atingido pelas costas pelo seu cunhado. A vítima foi atingida de raspão e foi liberada pouco depois.

O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde ocorreu a tentativa de homicídio.