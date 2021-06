A parceria tem como objetivo ampliar os projetos de conscientização e prevenção às drogas no Estado do Rio de Janeiro

O deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou a visita que fez ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, para conhecer o treinamento dos instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e convidar para que também façam parte do programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”, que será realizado por meio do Governo do Estado nas unidades de ensino para orientar estudantes e evitar que se envolvam com drogas e, por consequência, com o mundo do crime.

– Com o aumento no consumo de drogas provocado pela pandemia, ações de enfrentamento e de conscientização são ainda mais necessárias. O Programa Despertar vai levar, de maneira remota, um trabalho de prevenção e de formação de multiplicadores. Com a parceria da Polícia Militar nesse projeto, vamos ter ainda mais profissionais técnicos e com conhecimento para ajudar a evitar que crianças e adolescentes entrem no mundo das drogas e do tráfico – explicou o parlamentar.

Com as ações desenvolvidas pelo Proerd, a Polícia Militar forma, constantemente, instrutores capacitados para levar conhecimento à crianças e adolescentes. A parceria com Programa Despertar pretende aumentar ainda mais as áreas de atuação.

– Ter a oportunidade de alinhar o trabalho já realizado pelo Proerd ao Projeto Despertar é, com certeza, uma oportunidade ímpar de trazer mais informações para crianças e adolescentes. O tema prevenção às drogas e a violência precisa ser sempre abordado e, com essa parceria, dará bons frutos. Polícia Militar, Polícia Civil e sociedade só tem a ganhar com essa iniciativa – afirmou o Major Lima, coordenador técnico do Proerd.

Dividido em etapas, o Projeto Despertar vai contar com atividades de abordagem pedagógica sobre os males das drogas a partir das palestras dos especialistas. Ao final do programa, os alunos serão convidados a participar de um concurso relacionado ao tema, onde as 50 melhores redações serão publicadas em livro, dentre as quais 15 serão transformadas em podcasts gravados pela Rádio Roquette Pinto, além de prêmios.

– As portas da nossa instituição estão sempre abertas a toda e qualquer iniciativa que vise melhorar a qualidade de vida do nosso Estado. Temos no deputado Furtado um parceiro da PM. Sempre pensando na melhoria das nossas condições de trabalho e na preservação de vidas. Esse será mais um projeto em que estaremos juntos – destacou o tenente coronel José Ramos, chefe da assessoria parlamentar da Polícia Militar. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa