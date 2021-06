Cirurgias exclusivamente reparadoras acontecem através do Sistema Único de Saúde (SUS)

A Santa Casa de Resende promove neste sábado, dia 5, um mutirão de cirurgias plásticas, que acontecem através do Sistema Único de Saúde (SUS). Os procedimentos estão agendados para começar às 9h da manhã e se estendem até que a última cirurgia seja feita.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, nenhum dos procedimentos realizados através do mutirão é de caráter estético. Todos os casos se tratam de cirurgias reparadoras, como preveem as diretrizes estabelecidas pelo SUS. Todos pacientes selecionados já estavam com os exames feitos, encaminhados pelo próprio Ambulatório da Santa Casa.

– Antes de tudo, é importante destacar todo progresso e transformação pelos quais a Nova Santa Casa de Resende passou nos últimos anos. O que se vê hoje é uma unidade cada vez mais moderna, com novidades constantemente e com estrutura para realizar com segurança procedimentos importantes como as cirurgias reparadoras. O mutirão que será realizado neste sábado foi uma forma de organizar os diversos pacientes que aguardavam na fila e já passaram por uma série de etapas e pré-requisitos acompanhados por profissionais competentes. Os mutirões já são comuns nesta gestão e contemplam diversas áreas com o objetivo de zerar filas – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Santa Casa possui estrutura e equipamentos adequados para a realização do Serviço de Cirurgia Plástica e vem realizando as cirurgias reparadoras pelo SUS desde 2017. Além disso, conta com uma série de profissionais competentes e experientes na área. A infraestrutura, completa e segura, possui atendimento ambulatorial, centro cirúrgico e suporte de UTI.