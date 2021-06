GM ajuda a deter homem em surto que atacou funcionários de loja

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) ajudou a deter nesta sexta-feira, dia 04, um homem em surto, que atacou com um facão funcionários de uma loja na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. De acordo com funcionários, o homem entrou no estabelecimento comercial pegou o facão do mostruário da loja e ameaçou um dos funcionários, chegando a colocar o facão em seu pescoço.

A vítima ameaçada chegou a entrar em luta corporal com o homem, que foi contido por outros funcionários. A Guarda Municipal foi acionada e deteve o homem. O facão usado na ação foi apreendido. Agentes da GMVR encaminharam o homem à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Agentes prestaram atendimento também ao funcionário, que foi levado para o hospital, pois acabou se ferindo na mão e no braço.