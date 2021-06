Guarda e PM dispersam centenas de pessoas na Praça da Colina

A Guarda Municipal e a Polícia Militar agiram nesta sexta-feira, dia 3, para dispersar centenas de pessoas que se aglomeraram na Praça da Colina. Após o fechamento dos bares, diversos frequentadores foram para a praça e se juntaram ao que seria mais um “isoporzinho”.

Viaturas circularam a Praça antes do local ser ocupado pelos agentes e policiais, para alertar que os frequentadores estavam desrespeitando as regras de combate e prevenção à Covid-19. “Esse trabalho é para própria segurança das pessoas”, disse o comandante da Guarda, João Batista dos Reis, que agradeceu a Polícia Militar pelo trabalho conjunto.

Mesmo com o alerta, algumas pessoas ainda tentaram insistir em ficar no local, mas foram dispersadas. Em seguida, como mostram as imagens, o local ficou vazio.

Na semana passada, dois veículos chegaram a ser apreendidos no mesmo local. Um deles estava com um isopor e bebida alcoólica, enquanto o outro tocava música alta. As rondas e ações na Praça da Colina e outros pontos terão sequência ao longo do mês.