Balanço do feriado prolongado teve mais de 30 comércios fiscalizados

Criada pela prefeitura de Volta Redonda para fiscalizar as medidas restritivas definidas em decreto municipal de combate à Covid-19, a força-tarefa fez um balanço das ações durante o feriado prolongado de Corpus Christi – entre os dias 3 (quinta-feira) e 6 (domingo). Os agentes coibiram eventos clandestinos, dispersaram aglomeração em espaço público e autuaram estabelecimentos que estavam descumprindo a legislação em vigor.

A força-tarefa conta com equipes da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e conta com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. De acordo com a SMF, foram fiscalizados mais de 30 estabelecimentos, verificando principalmente quanto ao fechamento dos bares dentro do horário previsto no decreto municipal.

No último domingo, os agentes percorreram os bairros Siderópolis, São Luís, Retiro, Roma e Colina, fiscalizando 14 estabelecimentos. Foi emitida uma notificação para licenciamento de ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras no Roma.

No sábado, foram fiscalizados 22 comércios durante a fiscalização nos bairros Retiro, Vila Santa Cecília, Sessenta, Minerlândia, São Cristóvão, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Aterrado, São João e Colina. Os agentes lavraram duas notificações: uma para regularização do Alvará (Retiro); uma para encerramento da atividade em prazo imediato para um Food truck que era de outro município (Vila Santa Cecília); além de um auto de Infração pela falta de alvará de licença (Santa Cruz).

Colina

A força-tarefa teve como foco neste período de feriado prolongado, a atuação na Praça da Colina, com o objetivo de coibir principalmente os eventos clandestinos conhecidos como “isoporzinhos” e os irregulares de motos. Na sexta-feira, dia 4, uma ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar dispersou centenas de pessoas que estavam promovendo aglomeração no local, após o fechamento dos bares. Fotos: divulgação Secom/PMVR.