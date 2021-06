Anúncio foi feito durante conversa na Cúria Diocesana em Volta Redonda

A restauração da igreja histórica do distrito de Amparo, em Barra Mansa, é um sonho antigo dos moradores da localidade e da diocese Barra do Piraí-Volta Redonda. A necessidade de apoio e investimentos para a realização da obra foram apresentados ao deputado federal Delegado Antonio Furtado pelo bispo Dom Luiz Henrique, durante reunião na Cúria Diocesana, em Volta Redonda.

– Devemos respeitar e manter o patrimônio histórico preservado. Manter a Igreja Nossa Senhora do Amparo é resgatar e a história e a cultura da nossa região. Sei que o valor para a restauração é bem alto, mas vamos buscar apoio de outros deputados e conseguir o recurso total para a obra ser realizada – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado, ao se comprometer em destinar R$1 milhão em recursos para a restauração.

Por se tratar de um imóvel histórico, é necessário seguir todas as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para realizar a restauração. Tornando o trabalho com um valor mais elevado que o de uma obra convencional. Tanto que a restauração está orçada em R$2,5 milhões.

– Sabemos das dificuldades e dos valores altos para reformar um patrimônio histórico. Por isso fomos buscar ajuda e fomos prontamente atendidos pelo deputado Furtado. Mesmo não tendo a verba necessária para todo o trabalho, se comprometeu a buscar com outros parlamentares o restante do dinheiro – agradeceu Dom Luiz Henrique.

O investimento de R$1 milhão já foi confirmado pelo Deputado Federal Delegado Antonio Furtado, que vai colocar a reforma nas listas de prioridade de recursos a serem destinados.

– Estou comprometido com esse projeto por entender a necessidade de preservar o patrimônio histórico. Uma parte dos recursos eu estou garantindo, a outra parte vou buscar maneiras de integrar outros parlamentares no projeto para, em breve, poder iniciar a restauração – afirmou o deputado.