Um homem é suspeito de ter esfaqueado uma jovem, de 20 anos, e uma adolescente, de 17 anos, na madrugada desta segunda-feira, Rua Visconde de Cairu, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista. O autor da dupla tentativa de feminicídio fugiu em seguida. Os agentes estiveram na casa da mãe e da avó do suspeito, mais ele não foi encontrado.

No local foi encontrada a faca em meio a grande quantidade de sangue no corredor da residência. Segundo informações obtidas pelos agentes, a adolescente foi ferida na costela e no braço. Ela se encontra em observação no hospital. A jovem foi atingida na perna. Ela foi medicada e liberada em seguida.

Ela compareceu a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde foi feito o registro da ocorrência.