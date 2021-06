Ação aconteceu no Centro POP e contou com serviço de cabeleireiro, barbeiro e manicure

A Prefeitura de Barra Mansa começou nesta segunda-feira (07) a vacinar a população em situação de rua contra a Covid-19. Aproximadamente 30 pessoas receberam a primeira dose do imunizante durante uma ação realizada no Centro POP, no bairro Bom Pastor.

A vacinação para pessoas em situação de rua é preconizada pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI. O município recebeu na nota técnica as doses específicas para este público.

Além da vacinação, os usuários do espaço participaram de um café da manhã com temática junina e receberam roupas e serviços de cabeleireiro, barbeiro e manicure oferecidos pelo Projeto de Mãos Dadas.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J Chagas, destacou a importância desta ação para o município. “Barra Mansa tem sido referência na vacinação e hoje, sob a tutela do prefeito Rodrigo Drable, demos mais um passo imunizando essas pessoas que precisam da nossa ajuda. São homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, com maior risco de contágio da doença”.

O coordenador do Centro Pop, Sérgio Sena, falou da necessidade de garantir o atendimento a essa parcela da população. “A Secretaria de Assistência Social está olhando para as pessoas em situação de rua, que muitas vezes são invisíveis para uma grande parcela da sociedade. Estamos cuidando dessas pessoas, tanto na questão da vacina, quanto no corte de cabelo, retirada de documentos e todas as outras atividades que fazemos aqui no Centro POP. Isso dá dignidade e humanidade para eles”.

O Centro Pop fica na Rua Francisco Amaral de Souza, nº 08, no bairro Bom Pastor, e funciona de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h. O local oferece café da manhã, almoço, espaço de convivência, emissão de documentos e currículos, local para banho e limpeza das roupas, entre outros serviços.

Projeto de Mãos Dadas

O grupo, formado por aproximadamente 20 pessoas, tem firmado parcerias com o Centro POP. A ideia surgiu no início da pandemia e visava atender a população em situação de rua que encontrava dificuldades para conseguir alimentos, principalmente aos domingos, dia em que a maioria do comércio não funciona.

Atualmente, o projeto realiza doação de comida, agasalhos, serviços de odontologia, cabeleireiro, barbeiro, manicure, entre outros. Quem quiser contribuir com as ações, pode entrar em contato com o grupo através do Faceboook, Instagram (@projetodemaosdadas2) ou pelo telefone (24) 97401-1616 (Mara Gomes).