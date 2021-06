Polícias militares apreenderam na manhã desta segunda-feira, dois pés de maconha em uma residência na Rua Dom Bosco, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Um homem que estava dentro da casa foi detido pelos agentes.

No imóvel os policiais também apreenderam dois rádios transmissores, duas bases, um chapéu de caçador, um boné com inscrição “Complexo do Calipal” e um binóculo. Felipe Cury