Secretaria de Saúde recebe reforço da Smel e Smac no levantamento de pessoas ainda não imunizadas acima de 60 anos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) estão reforçando o trabalho da Saúde na busca ativa para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19. O público alvo das ações é formado por idosos acima de 60 anos, que ainda não constam como imunizados ou mesmo que não tenham recebido a primeira dose.

O reforço desse levantamento está sendo feito através dos programas “Viva a Vida, Melhor Idade” da Smel e dos Grupos de Convivência acompanhados pelos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) da Smac. De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, cerca de 50% dos idosos acompanhados nos programas da Melhor Idade já foram imunizados.

Nesta semana, a Smel vai iniciar a atualização dos exames médicos dos idosos do programa “Viva a Vida, Melhor Idade”, nos 23 bairros onde acontecem as atividades. Com essa iniciativa, a Smel pretende repassar um panorama completo da situação vacinal e de saúde dos assistidos à Secretaria de Saúde.

“Nossa equipe de professores está ajudando no levantamento de dados com os participantes dos programas da Smel. Nesta terça e quarta-feira, dias 08 e 09, estaremos iniciando a atualização dos exames médicos dos idosos do bairro Açude, e na sequência iremos atualizar nas demais áreas de atuação, o que vai contribuir ainda mais para essa busca ativa das pessoas acima de 60 anos ainda não imunizadas contra o novo coronavírus”, disse a secretária.

Além disso, a Smac vem realizando a atualização dos dados cadastrais de idosos acompanhados nos Grupos de Convivência. Com isso, também vai colaborar na busca ativa de faltosos na segunda dose da vacina contra a Covid-19 e também para achar pessoas com mais de 60 anos que não tenham recebido ainda a primeira dose.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, esclareceu que esse levantamento é primordial para o retorno dos grupos, marcado para agosto. De acordo com Munir, a Smac conta com 62 grupos de convivência.

“Iremos retornar com os grupos de convivência quando os idosos já estiverem totalmente imunizados contra a Covid-19. A volta dos grupos só será possível graças à imunização e a abertura dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) que estão passando por reformas, nós já reabrimos 21 unidades.

Os grupos de convivência

Destinado a pessoas a partir dos 60 anos, os Grupos de Convivência melhoram o relacionamento inter e intra-pessoal, aumentam a qualidade de vida e permitem a autonomia dos idosos. Para acompanhar as ações realizadas os grupos contam com o apoio de uma equipe técnica composta com facilitadores, assistente social, psicólogas, além de um coordenador.

Acompanhado pelo Cras – que é a porta de entrada da assistência – através das ações técnicas e de orientação social, os Grupos de Convivência contam com oficinas de inclusão produtivas, que tem como finalidade gerar renda aos participantes, além das oficinas de serviços como violão, teatro e inclusão digital. Durante os encontros são discutindo os direitos, deveres, as ações de empoderamento, além de trabalhar a autonomia física, emocional, questões sociais de respeito à família, entre outros assuntos ligados a Terceira Idade.

De acordo com o Ministério da Saúde, Volta Redonda é uma das cidades que mais vacinou contra a Covid-19 até o momento. Esse feito pode ser medido pelo índice de pessoas imunizadas por cada faixa etária dos grupos prioritários.

Por exemplo, entre pessoas de 80 anos e mais, o município vacinou 93,1%. De 75 a 79 anos (98,7%), de 70 a 74 anos (98,7%), de 65 a 69 anos (93,6%), de 60 a 64 anos (89,8%), de 50 a 59 anos (32,6%), de 40 a 49 anos (23,8%), de 30 a 39 anos (19,1%), de 20 a 29 anos (15,1%) e menor de 20 anos: 0,9%.