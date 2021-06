Um amplo imóvel localizado na Rua Coronel José Leite nº 213 no Centro de Quatis, passa a reunir diversos serviços da área de saúde. A cidade de Quatis, que conta com cerca de 13 mil habitantes, acaba de receber um centro médico integrado de saúde, o Centro Médico Quatis que traz um novo conceito de atendimento multidisciplinar e acessível à população.

O empreendimento, que passou por extensa reforma, contará com salas para atendimentos médicos e outros serviços relacionados à saúde e bem-estar.

Ao todo, a população contará com 14 especialidades e uma equipe profissional renomada para atendimentos em: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia geral, Cirurgia Bariátrica e Ap. digestivo, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Nefrologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria e Urologia; além de Exames Complementares, Serviços de Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Studio de Pilates e Exames Laboratoriais.

Os atendimentos começam nessa segunda-feira, dia 7 de junho.

“Há muitos anos prestamos o serviço de atendimento à saúde na cidade e vimos agora, em meio à pandemia, a necessidade de montarmos um centro integrado com diversas especialidades médicas. Sabemos o quão difícil é investir num momento como esse, mas acreditamos na missão de promover a saúde e contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Acreditamos também que esses, entre outros serviços aqui implantados, são muito demandados na rede municipal de saúde. E, com o Centro Médico Quatis prestaremos um atendimento de qualidade a um número maior de pessoas”, diz Dr Clayton Silva, médico na cidade de Quatis e região e fundador do Centro Médico Quatis.

Atendimento laboratorial

Por acreditar na importância da realização de exames laboratoriais como parte complementar do diagnóstico médico, o Centro Médico Quatis contará com esse serviço de confiança oferecido à população. “Muitas vezes, o exame solicitado e os resultados obtidos são cruciais para confirmar o diagnóstico de uma patologia e isso contribui significativamente para o tratamento efetivo desse paciente. Contaremos com laboratório próprio e sabemos que muito iremos contribuir para a qualidade de vida de tantas pessoas”, explica Dr Clayton.

“Estamos vivendo em um momento pandêmico e sabemos mais do que nunca, o quanto os serviços de saúde são essenciais para a população. Nosso município só tem a ganhar com a implantação do Centro Médico Quatis, um empreendimento de qualidade, ofertando diversas especialidades médicas. Parabenizo os meus amigos, Clayton e Juliana, moradores da cidade, por mais esse serviço oferecido a Quatis e região. Sucesso e prosperidade!”, relatou o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias.