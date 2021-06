Quatis tem mais um dia de drive thru da vacinação

Nesta segunda-feira, dia 07 de junho, ocorreu o 26º Drive Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município, na Praça da Matriz, promovido pela Prefeitura Municipal de Quatis através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciado às 09h até às 14h. A vacinação foi destinada a aplicação da 1ª dose para parte dos Grupos de Comorbidades, que são: Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, Gestantes e Puérperas com comorbidade a partir de 18 anos, Pessoas com Deficiência Permanente ( cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC) a partir de 18 anos, e do Grupo de Professores (Docentes I, II e III – Da Rede Municipal, Estadual e Privada de Educação do município de acordo com a listagem encaminhada das escolas).

A equipe que está no Drive Thru é composta pela Equipe de Imunização do município que vem atuando desde o início da Campanha cumprindo o Plano de Vacinação do Ministério da Saúde de acordo com as doses que chegam ao município.

Em especial no Drive Thru de hoje, ocorreu a vacinação da primeira dama, Nattany Tavernari, que é professora e pertence ao grupo de docentes da rede privada. O prefeito Aluísio d’Elias também estava presente acompanhando a esposa, com a filha.

Caso pertença aos grupos já iniciados e ainda não tenha sido vacinado, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 3353-2624 ou com a Unidade de Saúde do seu bairro para registrar a solicitação. DIVULGAÇÃO PMQ