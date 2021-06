Saúde avança no atendimento a pessoas com sintomas da Covid-19

Pacientes destacam agilidade na entrega de medicamentos em casa, que tem alcançado cada vez mais usuários do SUS

A Prefeitura de Volta Redonda tem atuado em diversas frentes no combate ao novo coronavírus, uma delas é o serviço de entrega de kits de remédios para o tratamento dos sintomas da doença. Por meio de indicação médica, o paciente do SUS (Sistema Único de Saúde) que tem o diagnóstico de Covid-19 recebe o medicamento em casa ou se preferir pode retirá-lo na unidade de saúde mais próxima de casa. O serviço tem avançado e alcançado cada vez mais pacientes, principalmente com mais agilidade.

A entrega dos medicamentos faz parte do programa “Acelerando contra o Vírus”, do governo municipal, que reúne uma série de medidas como ações de prevenção, fiscalização, testagem, tratamento e reforço na capacidade de atendimento de pacientes, inclusive pós-Covid.

O aposentado Ademar da Silva, de 65 anos, foi diagnosticado com Covid-19 depois de ser atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho. Ele elogiou a rapidez do diagnóstico e a possibilidade de poder pegar o medicamento logo após a confirmação da doença.

“Agradeço o atendimento que tive dos médicos e enfermeiros. Logo depois de receber o diagnóstico, retirei os medicamentos no postinho da Volta Grande”, disse.

Outro que também destacou a rapidez do serviço foi o morador do bairro Vila Rica/Tiradentes, Ronaldo Gomes. Ele apontou agilidade e eficácia na entrega dos medicamentos em casa.

“Foi muito bom. O serviço está ótimo, que continue assim”, destacou Ronaldo que se recupera da Covid-19 em casa.

A moradora do Volta Grande, Alessandra Cristina Gurgel, também teceu elogios a entrega de remédios para o tratamento dos sintomas da doença.

“Foi ótimo receber o medicamento em casa, porque evita sair, se colocar em risco e também expor outras pessoas”, afirmou, revelando que ela, os filhos e o genro também foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Juntamente a essa ação, o governo municipal, através da Secretaria de Saúde, já aplicou 130.132 doses da vacina contra a Covid-19. A prefeitura também reforçou as campanhas de conscientização e prevenção, fiscalização, testagem e reforço na capacidade de atendimento nas unidades de saúde.

Pós-Covid

Volta Redonda também oferece o serviço pós-internação através do Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF), que fica no Estádio da Cidadania. O local conta com uma equipe de fisioterapeutas que tem realizado uma série de atendimentos a pacientes pós-Covid; tudo gratuitamente.