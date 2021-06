O Movimento Ética na Política em Volta Redonda (MEP-VR), pautado nos seus objetivos sociopolíticos no resgate da cidadania ativa e participação popular na cidade e região Sul Fluminense, abriu consulta à comunidade sobre o Jardim Botânico, localizado na Ilha São João VR.

A sondagem lançada na sexta, dia 5, Dia Internacional do Meio Ambiente, via google forms (Cf. https://forms.gle/WpkHe76gvr6DDnmk8), apresenta seis questões sobre o Jardim Botânico, situado na Ilha São João.

A iniciativa, sob supervisão da equipe ambiental do Movimento, é fruto de constantes diálogos com o poder público acerca das demandas socioambientais na cidade, e busca em especial, compreender a real situação sob a perspectiva dos moradores da cidade.

Até a manhã de desta segunda-feira, dia 7, mais de 130 pessoas já responderam a pesquisa. A expectativa é de chegar a 400 respostas, até sexta, dia 11. Informou a secretaria do MEP.

“O nosso maior objetivo é escutar a população de Volta Redonda sobre o que eles pensam do Jardim Botânico, que atualmente, encontra-se fechado, depois dialogar com o poder público a partir dos elementos surgidos da consulta popular”, Comentou Davi Souza, conselheiro do Movimento e responsável pela tabulação dos dados.