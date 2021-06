O vereador Renan Cury (Solidariedade), esteve no final da tarde desta segunda-feira (7), em reunião na Secretaria de Saúde de Volta Redonda, solicitando o início da vacinação contra Covid-19 em pessoas sem comorbidades.

Em contato com a Secretária de Saúde, Conceição de Souza, o vereador falou de sua preocupação com as pessoas sem comorbidades que estão morrendo, salientando que a vez deles não chega nunca, visto que toda semana um novo grupo prioritário é divulgado.

“As pessoas estão morrendo e anseiam pela vacina. Elas precisam dessa dose de esperança. Por isso estamos solicitando formalmente o início da imunização desse grupo, cobrando a elaboração de um plano operacional destinando ao menos 30% das próximas remessas de doses recebidas à pessoas que não se encaixam em nenhum grupo prioritário, possibilitando assim o início da vacinação por critério de idade, respeitando sempre o escalonamento etário”, disse o vereador.

Renan Cury lembrou que com o avanço já alcançado na vacinação dos grupos de maior risco para formas graves da Covid-19 (idosos e pessoas com comorbidades), neste momento o principal risco está para pessoas entre 50 a 59 anos. “Esse plano operacional visa conferir maior agilidade ao processo de vacinação, garantindo, em paralelo, o percentual para continuidade da vacinação dos demais grupos prioritários”, finalizou.